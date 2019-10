Ondanks druilig weer zakken duizenden mensen af naar ‘Kermis Deppestroat’ Tom Vierendeels

06 oktober 2019

17u56 2 Liedekerke Duizenden mensen zakten afgelopen weekend af naar het centrum van Liedekerke voor Kermis Opperstraat. Het regenweer bleek zondag wel een domper op de feestvreugde te zijn, maar toch zakten nog honderden mensen af naar de kermis. “Wie van Liedekerke is komt buiten, regen of niet”, zegt coördinator en marktleider Jacky Delcour.

Het waren de meer dan duizend Liedekerkse scholieren die ‘Kermis Deppestroat’ vrijdag overdag openden waarna de meer dan vijftig kermisattracties en eetkramen om 18 uur openden voor het grote publiek. Ook de Chiro hield haar jaarlijkse Kermis De Kikker-fuif op de binnenkoer van het gemeentehuis. “Een grote massa zakte zaterdag af naar de Opperstraat”, zegt Delcour (69), al 26 jaar organisator. “Het gaat om zeker meer dan twee- à drieduizend mensen. Er waren in totaal ook meer dan tachtig marktkramers voor de jaarmarkt.”

De loopwedstrijden, braderie en ambachtenmarkt op zondag vielen wel wat in het water door de regen. “Verschillende marktkramers kwamen zelfs niet langs”, weet Jacky. “Maar toch kwamen er opnieuw honderden mensen langs. Dat is zo in Liedekerke. De mensen komen buiten, ongeacht het weer. Ik ben moe, maar voldoen en voorlopig ook tevreden over het verloop.”

Afsluiter op maandag

Maandagnamiddag tussen 13 uur en 17 uur gaat nog een kinderjaarmarkt door waar kinderen hun waar kunnen verkopen. Er zijn ook prijzen te winnen voor de best aangeklede kraampjes. Ook de expo van de Heemkring over ‘De gouden jaren ‘50, ‘60 en ‘70' is nog te bezoeken tussen 15 uur en 20 uur in GC Warande. De kermis wordt om 20.30 uur afgesloten met een vuurshow, gevolgd door een diervriendelijk vuurwerk om 21 uur.