NMBS zoekt uitbater voor stationsbuffet Tom Vierendeels

27 september 2019

16u43 6 Liedekerke De NMBS is op zoek naar een uitbater van een horecazaak in het stationsgebouw van Liedekerke. Verschillende concepten zijn mogelijk zoals een broodjeszaak of een kleine winkel. De uitbater moet wel het toilet ter beschikking houden voor de pendelaars. Een terras behoort tot de mogelijkheden.

De NMBS is op zoek naar een concessionaris voor de ruimte van in totaal 207,7 vierkante meter groot in het stationsgebouw waar volgens tellingen van 2017 19.987 reizigers per week gebruik van maken. De voorkeur gaat naar een brasserie, koffiebar, broodjeszaak, aanbieder van warme snacks of een kleine winkel. De commerciële ruimte op zich bedraagt 177,70 vierkante meter, maar daar komen nog een bergruimte voor afval en sanitaire ruimtes bij. Aan die laatste is overigens een belangrijke voorwaarde verbonden. Niet alleen is het onderhoud ervan ten laste van de concessionaris, het sanitair moet ook ter beschikking gesteld worden aan de treinreizigers tijdens de openingsuren van het stationsloket. Dat is van maandag tot vrijdag tussen 5.50 uur en 13.05 uur. De openingsuren van de zaak zijn zelf voor te stellen, maar ook als de concessie gesloten is moet er toegang zijn tot het sanitair en de inkom. In overleg en na schriftelijk akkoord kan wel een betaalsysteem voor toiletgebruik geïnstalleerd worden.

Misschien ook geen onbelangrijk detail: gasinstallaties zijn niet toegelaten. Een buitenterras is eventueel mogelijk na akkoord van de gemeente en eventueel andere instanties. De concessie duurt acht jaar en de startdatum wordt in onderling overleg gekozen.

Wie meer informatie wenst kan contact opnemen met Andy Bosman via andy.bosman@nmbs.be, 02/525.45.83 of 0491/99.01.40.