Nieuwe bus voor De Valier met steun van Lions Club Ninove en Midlive Tom Vierendeels

26 november 2019

Dankzij onder meer Lions Club Ninove en Midlive heeft De Valier een Liedekerke een nieuwe bus voor de bewoners kunnen aankopen. Beide verenigingen konden 31.000 euro inzamelen via activiteiten.

Terwijl Midlive vorig jaar in Denderleeuw een groot afscheidsconcert organiseerde zamelde ook Lions Club Ninove geld in voor De Valier via een evenement in het kader van De Warmste Week. Met de opbrengst hiervan heeft het dienstverleningscentrum voor personen met een handicap een nieuwe rolstoeltoegankelijke bus aangekocht. “Die wordt gebruikt om mensen zowel ‘s ochtends als ‘s avonds van en naar het dagcentrum te brengen”, verduidelijkt directeur Kathleen Straetmans. “Deze gebruikers wonen thuis, maar zijn ‘uitgerevalideerd’ en vinden bij ons een zinvolle dagbesteding terwijl de partner veelal gaat werken. Het gaat dan ook voornamelijk om mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Overdag gebruiken we de bussen om residentiële bewoners te vervoeren naar een medisch onderzoek, een activiteit,... Het grootste deel van de gebruikers zit in een rolstoel waardoor de bus ook aangepast moet worden.”

De nieuwe bus biedt plaats aan een chauffeur en zes passagiers die kunnen meereizen in een zetel. Daarnaast is er ook ruimte voor vier rolstoelgebruikers. “Sponsoring zoals in dit geval is een grote steun voor ons”, vertelt Straetmans. “Dat maakt het voor ons betaalbaar.” In totaal begeleidt De Valier een honderdtal personen, verspreid over zes residentiële huizen en een dagcentrum. Alle gebouwen zijn in Liedekerke gelegen.