Natuurpunt boos na gunstig advies: “Communicatie van bestuur over Lidl-project is al helemaal een brug te ver”

24 maart 2020

10u10 0 Liedekerke Natuurpunt Liedekerke-Affligem is diep verontwaardigd over de communicatie van het gemeentebestuur over het ‘Lidl-project’. Het college van burgemeester en schepenen gaf gunstig advies na “unaniem gunstig advies van de GECORO waarin ook een natuurvereniging vertegenwoordigd is”. Volgens Natuurpunt waren vijf van de tien vertegenwoordigers afwezig, waaronder zijzelf. “Zowel de communicatie als het het gunstig advies zijn een brug te ver”, luidt het.

Het gemeentebestuur stuurde een persbericht de wereld in waarin gemeld werd dat de GECORO unaniem gunstig advies heeft gegeven. In het bericht wordt ook duidelijk gemaakt dat “alle relevante maatschappelijke geledingen zoals een natuurvereniging vertegenwoordigd zijn”. Klaas Blondé, bestuurslid bij Natuurpunt Liedekerke-Affligem, is niet gelukkig. “Allereerst waren vijf personen aanwezig en evenveel personen afwezig tijdens de tweede GECORO”, vertelt hij. “Ook onze afgevaardigde, onze voorzitter die een zeventigplusser is, was niet aanwezig. De GECORO ging door bij het begin van de coronacrisis en dat hij niet wilde gaan gezien zijn leeftijd lijkt mij vrij normaal. Hij ging er ook vanuit dat de GECORO verplaatst ging worden door de omstandigheden en daarom sprak hij zijn plaatsvervanger niet aan. Maar in het persbericht wordt verwezen naar een natuurvereniging en dus insinueert het bestuur dat wij ook voor het project gestemd hebben. Daar zijn we kwaad om en die formulering valt zeker niet in goede aarde, terwijl we normaal een heel goede relatie met het bestuur hebben. Dat ze gunstig advies geven is één ding, maar daarbij die insinuatie maken is al helemaal een brug te ver.”

Blondé vindt het gunstig advies van het college ook raar. “Het gaat in tegen het opgestelde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan”, legt hij uit. “Project is volgens de aanvraag gelegen in gemengd gebied, dus echt in het centrum min of meer naast de huidige Delhaize. Maar dat klopt dus niet. De locatie ligt in de rand van het hoofddorp en daar is een supermarkt niet toegelaten. Daarnaast moet het gebied gevrijwaard worden omdat het er regelmatig overstroomd. Het is overigens sinds 2005 een gebied van aaneengesloten boscomplex en dat wordt in de aanvraag niet opgenomen. En het belangrijkste: er moesten twee vergunningen aangevraagd worden. Een stedenbouwkundige omgevingsvergunning en één voor een handelscomplex dat groter is dan vierhonderd vierkante meter. We rekenen erop dat de Vlaamse Milieu Maatschappij en al zeker het Agentschap Natuur en Bos negatief advies geven. Het gaat om biologisch waardevol gebied dus een boscompensatie had ook nodig geweest en ook dit is niet opgenomen in de plannen.”

Ook N-VA diende een bezwaarschrift in. “We zijn verrast door het gunstig advies”, verklaart gemeenteraadslid Berdien Van Den Abeele. “De gemeente heeft haar standpunt van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met 180 graden gedraaid. De woonfunctie moet primeren en daar mogen geen grote winkels komen. Voor ons is een supermarkt daar ook niet aan de orde. We hebben er in de onmiddellijke omgeving al genoeg. Juridisch was de samenkomst van de GECORO ook niet in orde. Blijkbaar zijn de oude leden samengekomen terwijl er in februari een nieuwe samenstelling werd goedgekeurd. Tot slot is er geen enkel antwoord of dialoog gekomen op de vele vragen en bezwaarschriften die werden ingediend. Zelf vinden we de locatie ook niet geschikt, rekening houdend met de waterhuishouding. Ook voor de mobiliteit en verkeersveiligheid is die locatie niet goed.”

