Na Ternat stapt ook Liedekerke uit groepsaankoop Haviland: inwoners krijgen vanaf 12 mei een mondmasker Tom Vierendeels

05 mei 2020

17u03 0 Liedekerke Na Ternat heeft ook Liedekerke zich teruggetrokken uit de groepsaankoop voor mondmaskers van Haviland. De gemeente plaatste eerder wel al een eigen bestelling en deze mondmaskers zullen vanaf 12 mei in verschillende fases uitgedeeld.

Omdat de levering van de maskers via de groepsaankoop van Haviland te lang op liet zich wachten zag de gemeente zich genoodzaakt om zelf actie te ondernemen. Dat laat het gemeentebestuur via een persbericht weten. Volgens het bericht werd enige tijd geleden al een eigen bestelling geplaatst om elke inwoner van een mondmasker te voorzien. Wanneer die bestelling geplaatst werd is niet duidelijk.

Ook het gemeentebestuur van Ternat trok zich terug uit de groepsaankoop en daar kon vandaag worden gestart met het verdelen van mondmaskers onder alle inwoners. De Liedekerkenaren zullen nog geduld moeten hebben tot minstens dinsdag 12 mei. Zeventigplussers zullen hun mondmasker op dinsdag of woensdag in de bus ontvangen. Alle andere inwoners kunnen vanaf 12 mei terecht in De Loods, het Arsenaal of het gemeentehuis, afhankelijk van de woonplaats, hun maskers ophalen. Over wie wanneer en waar mag komen zal de komende dagen nog gecommuniceerd worden. Het mondmasker dat nu gratis uitgedeeld zal worden is Europees gecertificeerd en bestaat uit twee lagen hoogwaardig waterafstotend polyester. Het is herbruikbaar en kan gewassen worden op zestig graden Celsius.