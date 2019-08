Na meer dan twee jaar is deelfietsenproject nog geen succesverhaal (maar er is beterschap in zicht) Tom Vierendeels

23 augustus 2019

16u28 0 Liedekerke De gemeente Liedekerke wacht nog altijd op de echte lancering van het deelfietsenproject. Dat project blijkt voorlopig nog geen succes te zijn. Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) voorziet beterschap van zodra het fietspunt aan het station op volle toeren draait. Een samenwerking met andere gemeenten wordt overwogen.

De huidige cijfers zijn niet om naar huis te schrijven. “Het gaat om een tiental verhuringen per jaar”, zegt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V), sinds deze legislatuur bevoegd voor Mobiliteit. “We maken er ook totaal geen reclame voor. We willen dit pas echt lanceren als ons fietspunt aan het station op volle toeren draait. Maar we wachten nog altijd op de NMBS om gebruik te kunnen maken van hun gebouw dat hiervoor voorzien is. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden om op dit gebied samen te werken met andere gemeenten. Dat kan met onze eigen deelfietsen of met een firma.”

In de zomer van 2016 kwam Liedekerke met een innovatief project op de proppen. Achteraf werd door toenmalig schepen voor Mobiliteit Dirk Lodewijk (sp.a) toegegeven dat het mooie project misschien ook wat naïef was. Veertig fietsen in opvallende kleuren werden gratis en zonder enige vorm van registratie aangeboden aan de inwoners om te pendelen tussen bepaalde punten. Maar in september werden de fietsen opnieuw op stal gezet. Althans, de overgebleven rijwielen. Er bleken er verdwenen te zijn, anderen waren vernield en sommigen werden in buurgemeente Denderleeuw aangetroffen. In januari 2017 raakte bekend dat de deelfietsen terug aangeboden zouden worden. Deze keer wel met registratie en ‘s avonds worden de fietsen naar een veilige locatie gebracht. Tien fietsen werden ter beschikking gesteld en mogen voor een week gebruikt worden. De termijn kan met een week verlengd worden.