N-VA verwijt schepen Lodewijk (sp.a) “flagrante leugens” te verkondigen, zelf zegt hij niet volledig geïnformeerd te zijn geweest Tom Vierendeels

21 februari 2020

16u31 10 Liedekerke Oppositiepartij N-VA zegt in een bericht op sociale media dat schepen Dirk Lodewijk (sp.a) flagrante leugens heeft verkondigd tijdens de gemeenteraad. Kasper Daem vroeg zich af waarom een CNG-vrachtwagen aangekocht wordt, terwijl er geen CNG getankt kan worden. Volgens Lodewijk is dit wel mogelijk, maar Daem stelde vrijdag vast dat er toch geen installatie is. “Ik was verkeerd geïnformeerd, maar het zal vanaf september wel mogelijk zijn om CNG te tanken”, zegt Lodewijk nu.

De gemeenteraad behandelde donderdagavond een punt over de aankoop van een CNG-vrachtwagen met container en laadkraan. De totale kostprijs daarvan bedraagt 245.726,80 euro, inclusief btw. “We kiezen voor een duurder CNG-voertuig om in te zetten op een vergroening van ons wagenpark en mee te gaan in het burgemeestersconvenant”, verklaart Lodewijk.

Kasper Daem (N-VA) vroeg waarom er voor CNG gekozen wordt terwijl er geen gecomprimeerd aardgas getankt kan worden in de gemeente. “Het dichtstbijzijnde CNG-tankstation bevindt zich in Ninove en die verplaatsing brengt heel wat werkuren en onnodig vrachtverkeer met zich mee”, stelt N-VA in een bericht op Facebook. “Maar schepen Dirk Lodewijk verzekerde ons ervan dat er een CNG-tankinstallatie aanwezig is in het gemeentelijk arsenaal ‘De Loods’ waar de gemeentelijke CNG-bestelwagen al tankt. Dat er getankt moet worden in Ninove werd afgedaan als larie. Kasper Daem bracht vrijdagochtend een bezoek aan De Loods er blijkt helemaal geen CNG-tankinstallatie te zijn. We tillen zwaar aan deze flagrante leugens.”

Koppelstuk

Lodewijk was ervan overtuigd dat een echte CNG-tankinstallatie inderdaad niet aanwezig was. “Maar wel een aardgasaansluiting via waar getankt kan worden”, klonk het in een eerste reactie. “Dat duurt veel langer dan bij een echt installatie, maar het werkt.” Maar dat blijkt niet te kloppen. “Ik was niet volledig geïnformeerd”, liet hij ons weten nadat hij contact had opgenomen met de technische dienst. “Om het tanken mogelijk te maken is een speciaal koppelstuk nodig, maar alleen voor die bestelwagen hebben we die aankoop niet gedaan. Ik dacht persoonlijk dat het wel al mogelijk was. De aankoop van een koppelstuk zal nu wel samen met vrachtwagen gebeuren. De levering van de truck is voorzien in september en er zal vanaf dan ook aardgas in het arsenaal getankt kunnen worden. De bestelwagen tankt dus voorlopig wel nog in Ninove.”