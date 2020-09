N-VA vangt bot bij meerderheid over livestream van gemeenteraad, Katia Segers (sp.a) vraagt om er wel verder werk van te maken Tom Vierendeels

27 september 2020

15u48 2 Liedekerke In het verlengde van het discussiepunt op de Liedekerkse gemeenteraad had N-VA ook een bijkomend punt op de agenda laten zetten. De fractie vroeg zich af of het mogelijk is om een livestream te voorzien van de gemeenteraad zoals in de bepaalde andere gemeenten en steden al het geval is. De mogelijkheid werd al onderzocht, maar een livestream zal er niet onmiddellijk komen.

De vraag werd via fractievoorzitster Berdien Van Den Abeele gesteld, maar zelf was ze net als alle andere oppositieleden niet aanwezig bij de behandeling van het punt. Na een discussie over onder meer de audio-opnames en de vragenronde had de volledige oppositie de vergadering verlaten. “De vraag was voor de vakantie gekomen om te onderzoeken of zo’n livestream mogelijk is en wat dit zou kosten”, verduidelijkte burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). “Laat ons zeggen dat het niet goedkoop is. De goedkoopste zou ons 11.000 euro voor tien zittingen kosten, de duurste drie keer zoveel.”

“Gewoon een cameraatje met een microfoon is niet echt een livestream”, ging het verder. “Dan kunnen we het evengoed bij de audio-opnames houden. Bovendien is er voor ons ook heel wat financiële onzekerheid tijdens deze coronatijden. Daarom zal er voorlopig geen livestream komen, maar zullen we later wel herbekijken of er geen goedkopere alternatieven zijn.”

Katia Segers ook voorstander

Gemeenteraadslid Katia Segers (sp.a) steunde het voorstel van N-VA. “Enerzijds wil ik zeer hard pleiten om in het licht van de discussie minstens de audio-opnames openbaar beschikbaar te stellen voor de inwoners”, sprak ze. “Maar ik ben persoonlijk ook heel hard voorstander om zo snel mogelijk werk te maken van een onderzoek naar wat die livestream kan inhouden. Ik denk bijvoorbeeld niet dat er twee professionele cameramensen nodig zijn, maar anderzijds is een klein cameraatje met een onzuiver beeld ook geen oplossing. Misschien kan de raadzaal uitgerust worden met één of twee camera’s die niet bediend moeten worden en waar geen server voor nodig is, maar die zich wel automatisch richten op de persoon die het woord neemt. Dit zal op termijn veel goedkoper zijn dan cameramannen die een livestream maken. Ik wil het college dus toch vragen om hier zeker mee door te gaan.” Van Linthout repliceerde dat hij haar volledig gelijk geeft, maar dat een camera echt niet goedkoop is als je zeker wil zijn van een zekere kwaliteit.

Audio-opnames afwachten

Gemeenteraadsvoorzitter Etienne Schouppe (CD&V) bevestigde de woorden van Van Linthout. “Het is maar een idee, maar het is goed eerst te starten met de audio-opnames en zien hoe dit loopt”, sprak hij. “Zo komen we reed tegemoet aan de basisvragen en kunnen we deze eerste stap zetten.” Van Linthout vulde aan dat dan bekeken zal worden hoeveel keer die audio-opnames geraadpleegd worden. “Als zoiets echt veel geld kost dan wil ik ook wel dat mensen er effectief naar gaan kijken”, zei hij.

In dat laatste kon Segers zich dan weer niet vinden. “De impact van de audio-opnames die na de vergadering online worden geplaatst kan je niet vergelijken met het gevoel dat mensen hebben als ze een livestream meekijken”, klonk het. “Het zijn sowieso al saaie vergaderingen. Ik zou een volgende stap dus niet laten afhangen van de resultaten van de audio-opnames. Dat valt niet te vergelijken.