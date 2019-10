Mysterieus pamflet in brievenbussen viseert Geert Bronselaer (CD&V) Tom Vierendeels

04 oktober 2019

19u08 3 Liedekerke Inwoners van Liedekerke hebben een geheimzinnig pamflet in de bus gekregen waarin CD&V-voorzitter Geert Bronselaer op de korrel wordt genomen. Hij wordt verweten een ‘poenpakker’ te zijn en te zetelen zonder ook maar een stem achter zijn naam. “Niet leuk, maar hier sta je weerloos tegen”, zegt hij zelf.

Het gaat om een kopie van een pagina uit het gemeentelijk informatiemagazine waarop de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst vermeld worden. Links onderaan staat Geert Bronselaer en iemand voorzag de pagina van de boodschap ‘Geert Bronselaer de poenpakker bij de Tsjeven. 0 kiezers op 14 oktober 2018. Is dit de democratie bij CD&V Liedekerke?’. Van wie het bericht komt, hoeveel mensen het kregen en wat de bedoeling is is onduidelijk.

Geert is sinds deze legislatuur lid van het comité en was in het verleden OCMW-voorzitter, maar kwam inderdaad niet op bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Dat is ook bij twee van de vijf andere leden het geval. “Ik heb over die brief nog niks vernomen en heb ook zelf niks in mijn brievenbus gevonden”, reageert Geert. “Wie achter deze brief zit en waarom die persoon dat doet? Geen flauw idee. Het zal iemand zijn die mijn imago probeert te schaden. Zo’n dingen zijn niet leuk, maar wat kan je ertegen doen? Tegen zoiets sta je weerloos.”

Wat hem verweten wordt weerlegt hij wel. “Het bijzonder comité heeft eigenlijk niks met politiek te maken”, zegt hij. “De dossiers die we behandelen gaan over sociale dossiers van het OCMW en gaan over mensen. Het comité is samengesteld uit mensen die een bepaalde deskundigheid hebben met betrekking tot deze materie. En leden verdienen inderdaad wel iets, maar rijk ga je er niet van worden. Die vergaderingen gaan overdag door waardoor je zelfs verlof moet nemen op je werk.”

Klacht indienen doet hij niet. “Ik ga eerst rustig uitzoeken wat er aan de hand is en eens rondvragen”, stelt hij. “Eens ik weet wat de bedoeling is en hoe ruim het verspreid werd zal ik kunnen beoordelen of het de moeite is om een klacht in te dienen.”