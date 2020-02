Muur van staantribune van VK Liedekerke omver geblazen door rukwind Tom Vierendeels

11 februari 2020

18u47 0 Liedekerke De naweeën van storm Ciara hebben ook bij VK Liedekerke schade veroorzaakt. De gemetste muur van de staantribune bezweek door een rukwind en kwam naar beneden. Gelukkig was er niemand aanwezig. De match van komend weekend kan gewoon doorgaan.

“Gisteren was er van schade nog geen sprake waarna de ingestorte muur dinsdagochtend werd vastgesteld”, zegt voorzitter Gunther Bockstal. “Het moet dus tijdens de hevige wind van maandagavond gebeurd zijn. Er wonen ook niet onmiddellijk mensen in de buurt waardoor niemand iets gehoord heeft. De muur die er al twintig tot vijventwintig jaar staat is over vele meters naar beneden gekomen, maar voor de rest is er geen schade aan de tribune.” Enkele reclamepanelen langs het plein gingen door de wind ook vliegen.

Het terrein is eigendom van de gemeente Liedekerke, maar staat ter beschikking van de club via een concessie. Sportschepen Johnny Van Droogenbroeck (sp.a) kwam dinsdag ook ter plaatse om de schade op te meten. “Zo’n schade valt onder bevoegdheid van de gemeente en zij hebben dan ook de verzekeraar aangeschreven”, gaat Bockstal verder. “Nu moeten we alles opkuisen. We hebben contact opgenomen met de voetbalbond en de match van komend weekend mag gewoon doorgaan. We gaan de staantribune wel afspannen met lint zodat die niet gebruikt kan worden.”