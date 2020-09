Muilezel leent rekening uit voor oplichting: werkstraf dreigt Wouter Hertogs

18 september 2020

11u17 0 Liedekerke Een 26-jarige man uit Liedekerke riskeert een werkstraf voor zijn aandeel in een oplichtingszaak. De man leende als zogenaamde ‘muilezel’ zijn bankkaart uit aan een bende.

Een kennis van de man maakte hem warm voor het idee; “Je moet gewoon een bankrekening afsluiten en het geld dat daarop komt doorstorten”, klonk het voorstel, “in ruil krijg je 500 euro.” De jongeman zwichtte voor het geld en deed wat hem gevraagd was. Ondertussen veranderde een ander bendelid het rekeningnummer op de factuur van een bedrijf waardoor het bedrag -zo’n 2700 euro- op zijn rekening terechtkwam. Dat geld werd vervolgens afgehaald door iemand van de organisatie. Enkel hij kon tot dusver geïdentificeerd worden en daardoor zat alleen hij op het beklaagdenbankje. “Zonder uw rol had die bende hun oplichting niet kunnen doen. U bent dus duidelijk mededader aan deze oplichtingspraktijken”, aldus het parket. De man zelf kon zich vinden in een werkstraf. “Het was een enorme stommiteit. Ik zal me niet meer laten verleiden”, sprak hij tegen de rechter. Uitspraak op 12 oktober.