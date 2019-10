Muilenstraat blijft twee maanden afgesloten tussen Liedekerke en Lombeek Tom Vierendeels

11 oktober 2019

17u09 5 Liedekerke De Muilenstraat tussen Sint-Katherina-Lombeek en Liedekerke blijft nog tot zeker begin december afgesloten voor doorgaand verkeer. Aannemers zijn er gestart met het aansluiten van nutsleidingen en rioleringen vanuit de Rozenlaan. Omrijden moet via het station van Liedekerke.

Een aannemer is deze week gestart met het opengooien van het kruispunt van de Muilenstraat en de Rozenlaan, net naast het kruispunt aan de Affligemsestraat. “Het gaat om werken waarbij we de riolering en de straatbedekking vernieuwen in de Rosenlaan en Resedalaan”, verklaart schepen Dirk Lodewijk (sp.a). Fase 2 van deze werken is maandag ingegaan: het aansluiten van de riolering en nutsleidingen met de Muilenstraat en de Affligemsestraat. “De Muilenstraat blijft hierdoor tot begin december afgesloten aan het kruispunt met de Affligemsestraat”, weet Lodewijk. “Die laatste blijft wel toegankelijk zodat het doorgaand verkeer van en naar het station zo weinig mogelijk hinder ondervindt. Er zijn daar nieuwe wegmarkeringen aangebracht.”

Een omleiding is voorzien via de Sluisvijverstraat en het station van Liedekerke. “En we zien erop toe dat voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand wel nog door de Muilenstraat kunnen gaan”, zegt Lodewijk. “Maar het gaat nu eenmaal om grote werken dus het valt niet te voorkomen dat er eens een vrachtwagen of werfmachine in de weg zal staan. Voor het verkeer uit de wijk van de Rozenlaan is een tijdelijke ontsluitingsweg naast de werf richting Muilenstraat aangelegd.” Het werfverkeer voor het bouwproject Treenity wordt ontsloten via de Laan I.