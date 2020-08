Moeder (28) uit Liedekerke in de cel op verdenking van moord op pasgeboren baby Tom Vierendeels

28 augustus 2020

16u34 58 Liedekerke Een 28-jarige vrouw uit Liedekerke is door de onderzoeksrechter volgens het parket aangehouden op verdenking van kindermoord. De feiten dateren van de nacht van dinsdag op woensdag en kwamen aan het licht toen de moeder zich voor verzorging aanbood in het ziekenhuis. Bij haar thuis werden vervolgens de menselijke resten van een pasgeboren baby aangetroffen.



K.A. meldde zich woensdag in het ziekenhuis voor verwondingen van gynaecologische aard. “Aangezien haar verklaringen bij de arts en omdat de vaststellingen verontrustend waren, werd de lokale politie gecontacteerd”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “De politie nam vervolgens contact op met het parket Halle-Vilvoorde waarop een grondig verhoor van K.A. en een huiszoeking met de toestemming op haar verblijfplaats in Liedekerke werden bevolen. Toen in de woning de menselijke resten van een pasgeboren baby werden aangetroffen, werd een onderzoeksrechter gevorderd.”

Voorgeleid

Het parket, de onderzoeksrechter, het labo van de federale politie, de wetsdokter en de lokale recherche van de lokale politie zijn ter plaatse afgestapt. “K.A. werd van haar vrijheid beroof en voorgeleid bij de onderzoeksrechter”, gaat Blondeau verder. “Op 27 augustus werd beslist om haar aan te houden. Ze zal binnen vijf dagen voor de Brusselse raadkamer moeten verschijnen.”

“Uit het onderzoek is gebleken dat K.A. naar alle waarschijnlijkheid alleen gehandeld heeft en dat andere familieleden die op hetzelfde adres verbleven niets van de feiten afwisten”, klinkt het. “Verder onderzoek zal klaarheid moeten brengen over de precieze omstandigheden en de geestesgesteldheid van K.A.”