Mobilaswijk krijgt ledverlichting (en inwoners kunnen mee investeren) Tom Vierendeels

17 september 2019

17u32 0 Liedekerke De Mobilaswijk aan de Gravenbosstraat krijgt nieuwe energiezuinigere straatverlichting. De gemeente gaat hiervoor in zee met energiecoöperatie Pajopower. In totaal worden zestig ledlampen geplaatst.

De nieuwe straatverlichting komt in de wijk waar de straatnamen op basis van bloemsoorten gekozen zijn en een Carrefour Express gelegen is. “Tussen 23 uur en 6 uur worden de lampen tot vijftig procent gedimd”, valt in een persbericht van de gemeente te lezen. “In totaal gaat het om zestig ledlampen, goed voor een investering van 26.000 euro. Pajopower en het gemeentebestuur nemen die kost op zich. De ledlampen verbruiken minder energie en verdelen het licht gelijkmatiger in de omgeving. Het witte licht verhoogt ook het veiligheidsgevoel.”

Inwoners van Liedekerke kunnen ook mee investeren en krijgen hiervoor zowel inspraak als een financieel rendement. “Pajopower bestaat uit inwoners van het Pajottenland en de Zennevallei die samen duurzame energieprojecten in de regio uitwerken”, klinkt het. “Intussen kan de energiecoöperatie rekenen op de steun van meer dan tweehonderd vennoten. Voor het werkjaar 2018 keerde Pajopower een dividend van twee procent uit. Met elk nieuw project worden we iets minder afhankelijk van de multinationale energiereuzen waardoor opbrengsten in de regio blijven en niet wegvloeien naar het buitenland.”