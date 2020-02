Meer dan 7.000 stemmen op poll over ‘Lidl-project’ en meningen lijken verdeeld te zijn Tom Vierendeels

14 februari 2020

17u09 5 Liedekerke Meer dan 7.000 stemmen werden via onze poll over de het bouwproject langs de Affligemsestraat geregistreerd. En het resultaat is misschien wel opvallend: de voor- en tegenstanders van het voorgestelde project op die locatie zijn gelijk verdeeld.

We lanceerden dinsdagavond kort na 19.15 uur een poll op onze website met de simpele vraagstelling: ‘Bent u voor of tegen de komst van het project op deze locatie?’. Het gaat dus over de bouw van 32 appartementen en een supermarkt (een ruimte die voorlopig nog altijd ingevuld zal worden door Lidl, red.) op de plek waar nu een bosje is tussen de Muilenstraat en het station van Liedekerke.

In totaal werden tot het afsluiten op vrijdag om 12 uur 7.241 stemmen uitgebracht op onze anonieme poll. Door de anonimiteit valt dus wel niet te zeggen van waar de stemmers zijn en of er effectief maar een keer per persoon een stem werd uitgebracht. Maar de meningen zijn duidelijk verdeeld: 47 procent is voor, 53 procent stemde tegen. Uit reacties op het artikel blijkt dat ook heel wat mensen de komst van een Lidl-warenhuis in Liedekerke wel zien zitten, maar toch liever niet op die locatie.

Momenteel loopt het openbaar onderzoek nog tot en met 3 maart. Tijdens deze periode kunnen tegenstanders bezwaren indienen. Na afloop van het openbaar onderzoek zal het college van burgemeester en schepenen moeten oordelen of ze al dan niet een omgevingsvergunning afleveren. Voorlopig staat de teller sinds 3 februari volgens het omgevingsloket op zes publieke bezwaarschriften.