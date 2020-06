Marktkramers trekken naar rechtbank tegen de maatregelen voor markten Tom Vierendeels

11 juni 2020

15u47

Bron: De Tijd 0 Liedekerke Vier Vlaamse marktkramers hebben advocaat Stijn Verbis onder de arm genomen om de Belgische staat in gebreke te stellen. Dat meldt De Tijd en wordt bevestigd aan onze redactie. Er wordt een procedure in kortgeding aangespannen tegen de beperkende coronamaatregelen. Ze vragen ook dwangsommen.

Vier marktkramers uit Liedekerke, Kalken, Erembodegem en Welle spannen via advocaat Stijn Verbist een kortgeding aan om de Belgische staat in gebreke te stellen. De advocaat startte eerder procedures tegen het inreisverbod voor tweedeverblijvers. Met succes, want mensen mochten vroeger dan gepland naar het buitenverblijf trekken. Sinds eind maart gingen er geen markten meer door, maar in de loop van mei gaf de regering wel toestemming om de markten opnieuw te laten plaatsvinden. Dat is wel met maatregelen, iets waarover marktkramers zich in onze krant eerder al uitlieten.

De marktkramers willen dus nu af van de maatregelen omdat het hen klanten kost en stellen daarom de Belgische staat in gebreke. Het gaat onder meer om de beperking van vijftig kramen per markt. Hoe dit opgelost wordt kiezen steden en gemeenten zelf met een gevarieerd aantal regelingen tot gevolg. Daarnaast is er een maximaal aantal bezoekers per kraam en moeten de marktkramers een mondmasker dragen. Eten en drinken mag niet op de markt zelf geconsumeerd worden. De marktkramers vinden ook dat de regering oneerlijke concurrentie in de hand werkte doordat voedingswinkels de volledige ‘lockdownperiode’ geopend mochten blijven terwijl de markten twee maanden niet konden doorgaan. Verbist zegt aan De Tijd dat er hierdoor sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel.