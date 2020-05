Marktkraamster Rita uit Liedekerke na twee maanden zwarte sneeuw: “Met deze manier van heropstarten gaan we het niet redden”

Liedekerke

“Ik sta dertig jaar op de markt, maar als het zo blijft duren is dit mijn einde.” Rita Prieels (52) uit Liedekerke, verkoopster van ondergoed en kousen op wekelijkse markten, is misnoegd over de alternatieve wijzes waarop gemeenten markten laten doorgaan. “Ook hier in Liedekerke weet ik zo al dat het zaterdag een flop wordt”, zucht ze. “De overheid organiseert bovendien oneerlijke concurrentie. De limiet van vijftig kramen slaat nergens op.”