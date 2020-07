Markt vindt opnieuw op drie verschillende pleinen plaats Tom Vierendeels

31 juli 2020

12u14 3 Liedekerke Door de verstrenging van de coronamaatregelen heeft de gemeente Liedekerke beslist om de wekelijkse markt opnieuw verspreid over drie pleinen te laten plaatsvinden. Op dat initiatief kwam eerder al protest van de marktkramers.

“Op zaterdag 1 augustus zal de markt terug op drie pleinen plaatsvinden zoals dat eerder het geval was”, laat de gemeente weten. “Aan de bezoekers wordt gevraagd alleen te komen, maximum dertig minuten op de markt te blijven en een mondmasker te dragen. Alleen als de maatregelen stript opgevolgd worden zal de markt kunnen blijven plaatsvinden.”

Halfweg mei, nadat de beslissing viel dat markten opnieuw mochten plaatsvinden, nam de gemeente ook al dit initiatief om een betere spreiding van de bezoekers te verkrijgen. Op het Gemeenteplein, op de parking tegenover De Waeg en op de parking achter de kerk werden kramen geplaatst op basis van hun producten. Dat veroorzaakte protest bij de marktkramers: ze wilden een mengeling van verschillende producten en waren ook tegen de algemene richtlijnen van de federale regering. De Belgische staat werd uiteindelijk in gebreke gesteld en niet veel later werden de maatregelen voor markten in ons land versoepeld.