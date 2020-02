Man vlucht nadat hij betrapt wordt op rijden tijdens een rijverbod Tom Vierendeels

07 februari 2020

12u27 0 Liedekerke De lokale politiezone TARL heeft woensdag een grote verkeerscontrole gehouden in Liedekerke. Dat gebeurde in samenwerking met de Douane en de Dienst Vreemdelingenzaken. Een bestuurder probeerde te vluchten omdat hij een rijverbod had. Zijn wagen werd ook nog eens in beslag genomen.

De controle vond woensdagnamiddag plaats aan het station van Liedekerke. Een man die aan de kant werd gezet werd betrapt op rijden terwijl hij een rijverbod had. Na de vaststellingen probeerde hij te vluchten, maar hij kon onderschept worden. Bij verdere controle bleek hij achterstallige penale boetes (boetes die opgelegd zijn door de correctionele rechtbank of politierechtbank red.) te hebben. Voor het rijden tijdens een rijverbod werd de auto in beslag genomen.

De politie controleerde in totaal 134 bestuurders op het gebruik van alcohol, maar niemand bleek onder invloed te rijden. Vijf chauffeurs werden wel betrapt op het niet dragen van de gordel en een bestuurder op het gebruik van de gsm. Daarnaast werden processen-verbaal opgesteld voor het negeren van een verkeersbord, inbreuken op de ladingzekering en op de keuring.

In de voormiddag werd ook al gecontroleerd op de Ninoofsesteenweg in Strijtem. Voor beide locaties samen inde de Douane voor een totaal van 6.132,65 euro aan openstaande penale boetes. Drie voertuigen werden getakeld omdat ze samen de som van 12.560,30 euro niet konden betalen.