Man vlucht na ongeval met 1,97 promille in het bloed: alcoholslot en vier maanden rijverbod Tom Vierendeels

12 september 2019

10u44 0 Liedekerke Een man is door de Halse politierechtbank veroordeeld tot een alcoholslot en vier maanden rijverbod na een ongeval met vluchtmisdrijf vorig jaar in Liedekerke. Hij bleek niet verzekerd te zijn en pleegde vluchtmisdrijf. De man had bijna twee promille in het bloed, maar werd vrijgesproken voor dronkenschap.

Het ongeval gebeurde in augustus vorig jaar in Liedekerke. De bestuurder stond nu terecht voor dronkenschap, alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf en onverzekerd rondrijden. De beklaagde liep in het verleden al acht veroordelingen op waaronder een keer voor dronkenschap achter het stuur. Hij bleek in augustus 1,97 promille in het bloed te hebben. “Maar het dronkenschap betwisten we”, sprak de advocate van de man. “Uit het dossier blijkt dat zowel zijn gang als zijn spraak normaal waren.” De rechter volgde hierin en sprak de man hiervoor vrij. “Maar we spreken over verzwarende omstandigheden”, zei politierechter Dina Van Laethem. “Hij is gaan lopen omdat hij gedronken had. Als we dit laten passeren... Je kan niet zeggen dat hij zo’n ongeval niet gevoeld heeft.”

De man kreeg voor de alcoholintoxicatie, het vluchtmisdrijf en het onverzekerd rijden samen een geldboete van 4.000 euro en een rijverbod van vier maanden. Bovendien werd hij veroordeeld tot een alcoholslot voor twee jaar. De kosten daarvan mogen wel in mindering gebracht worden bij de geldboetes.