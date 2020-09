Man steelt elektriciteitskabels op werf van voormalige werkgever: “Heb nochtans altijd graag gewerkt voor u” Wouter Hertogs

30 september 2020

10u17 0 Liedekerke Een man uit Ninove riskeert 8 maanden cel voor het stelen van elektriciteitskabels. De man bleek vroeger nog voor de werfleider gewerkt te hebben. Hij had echter geld nodig om zijn heroïneverslaving te financieren.

Op 19 maart zag een getuige hoe een man zijn wagen vlakbij een verdeelkast op een werf te Liedekerke geparkeerd had. Hij had elektriciteitskabels doorgeknipt en was deze in zijn wagen aan het leggen. Opvallend: in zijn wagen zat zijn minderjarige zoon. Toen de getuige vroeg wat hij aan het doen was sprong hij in zijn wagen en reed hij weg. Gelukkig kon de man de nummerplaat noteren en op deze manier kwam de politie al snel bij S.M. uit. Die ontkende echter resoluut in Liedekerke geweest te zijn op dat tijdstip. Nazicht van ANPR-camera’s toonde het tegendeel aan. “Meneer bleek een vaste klant te zijn bij enkele ijzerhandelaars in Ninove. Het is duidelijk dat hij zijn heroïneverslaving wilde financieren door de verkoop hiervan. Het is bijzonder laakbaar dat hij zijn zoon meenam naar de plaats waar hij ging stelen”, aldus het parket dat 8 maanden cel vorderde. De man zelf zei dat hij nu afgekickt was en betuigde zijn spijt aan zijn ex-werkgever. “Ik heb nochtans altijd graag gewerkt voor u”, voegde hij er nog aan toe. Uitspraak op 26 oktober.