Man slaat andere bestuurder in elkaar met gevarendriehoek WHW

13 januari 2020

13u38 0 Liedekerke Een twintiger uit Aalst is veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur voor slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

De man was vorig jaar in de buurt van Liedekerke betrokken bij een verkeersongeval. Het invullen van de vereiste documenten verliep niet van een leien dakje. Eerst zei hij geen Nederlands te kunnen maar als vervolgens een formulier in het Frans werd ingevuld ontstak hij in woede. Hij sloeg met het metalen deel van een gevarendriehoek op een van de betrokkenen. De man was uiteindelijk 7 dagen arbeidsongeschikt. "Hij heeft me geduwd, met een metalen voorwerp geslagen en op mijn neus geklopt", aldus de beklaagde, "pas daarna heb ik me verdedigd." Een objectieve getuige had het helemaal anders gezien en stelde dat enkel de beklaagde agressief was geweest. Dit bleek doorslaggevend voor de rechter en hij gaf een werkstraf.