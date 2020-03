Man riskeert derde veroordeling voor weerspannigheid Wouter Hertogs

13 maart 2020

14u16 2 Liedekerke Een 32-jarige man uit Liedekerke riskeert zes maanden cel voor weerspannigheid. De man kreeg het aan de stok met de politie nadat ze waren tussengekomen voor een ruzie tussen hem en zijn zus.

Dat de man geen vriend is van de politie, is een understatement. Al twee keer werd hij veroordeeld voor geweld en weerspannigheid. Toen de politie aan zijn woning kwam tijdens een verhitte discussie met zijn zus, zat het spel dan ook meteen op de wagen. Hij greep een agent bij de vest vast en naar de andere maakte hij een slaande beweging. Uiteindelijk moesten de agenten pepperspray gebruiken om hem in de boeien te kunnen slaan.

Ondanks zijn strafrechtelijk verleden werd er toch nog een minnelijke schikking gestuurd naar de man. Deze betaalde hij echter niet, waardoor hij gedagvaard werd. De verdediging vraagt een straf met uitstel.

De uitspraak volgt op 1 april.