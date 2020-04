Man opgepakt nadat hij het te bont maakt bij politiecontrole, ook 10 gram cannabis in beslag genomen Tom Vierendeels

22 april 2020

16u46 0 Liedekerke Een bestuurder werd zaterdagnacht gearresteerd door de politie omdat hij het te bont maakte bij een controle. Hij was volgens de agenten duidelijk onder invloed van verdovende middelen, had 10 gram cannabis bij zich en jutte omstaanders op. Een bloedproef of alcoholtest weigerde hij.

Een nachtpatrouille van de politiezone TARL merkte zaterdagavond een auto op die aan overdreven snelheid op de Affligemsestraat reed. De wagen kon uiteindelijk in de Warandestraat onderschept worden. “Het gedrag van de bestuurder wees duidelijk op het gebruik van verdovende middelen”, laat de politie weten.

“Bij de verdere controle werd een duidelijke cannabisgeur waargenomen en werd tien gram marihuana aangetroffen. De bestuurder was al gekend bij onze diensten.” Tijdens de controle verstoorde hij de openbare orde door omstaanders op te ruien. “Hij weigerde een bloedproef of alcoholtest te ondergaan en had ook geen geldige reden voor zijn verplaatsing”, luidt het.

De man werd bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast werden processen-verbaal opgesteld voor een niet-essentiële verplaatsing, het bezit van verdovende middelen en drugs en alcohol in het verkeer. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken en de wagen werd voor dezelfde periode voorzien van een wielklem.