Man in cel na vondst van drugs en gestolen identiteitskaart bij huiszoeking in Poortstraat Tom Vierendeels

13 september 2019

18u57 0 Liedekerke In de Poortstraat in Liedekerke heeft de politie een gestolen identiteitskaart, amfetamines, cannabis en vloeibare XTC aangetroffen. In de woning waren drie personen aanwezig. Een persoon werd voor de onderzoeksrechter geleid die de verdachte ook liet aanhouden.

De interventie dateert van dinsdag 10 september. “We ontvingen via de provinciale centrale een melding over verdachte handelingen in de Poortstraat”, valt in een persbericht te lezen. “In een woning werden drie personen en een gestolen identiteitskaart aangetroffen. Omdat er aanwijzingen waren dat er harddrugs aanwezig zouden zijn en ook gebruikten worden werd een huiszoeking uitgevoerd. In de woning werden verschillende substanties aangetroffen die na controle amfetamines bleken te zijn. Er werden ook een gebruikershoeveelheid cannabis en vloeibare XTC in beslag genomen.”

“Een persoon werd op verzoek van het parket Halle-Vilvoorde voor een Brusselse onderzoeksrechter geleid”, gaat het verder. Die man werd aangehouden. “Hij werd in voorlopige hechtenis in de gevangenis van Sint-Gillis geplaatst. Zowel voor woonstschennis als voor drugsbezit werden ook drie processen-verbaal opgesteld.”