Man geeft echtgenote klappen omdat avondmaal hem niet aanstaat WHW

04 oktober 2019

14u34 0 Liedekerke Een 47-jarige man uit Liedekerke riskeert 1 maand met uitstel voor partnergeweld. Na een verhitte discussie gaf hij zijn vrouw enkele slagen in het aangezicht.

Op 20 maart ontstond er een discussie over het avondmaal. Dit was niet lekker genoeg voor de veertiger waarna hij haar voor de ogen van hun 5-jarig zoontje enkele forse klappen verkocht. Voor de rechter ontkende hij dit. “Het klopt dat we veel roepen tegen elkaar. Dat is al 22 jaar onze manier van omgaan. Een slag heb ik echter nog nooit gegeven.” De rechter beslist op 7 november.