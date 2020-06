Man doet zich voor als tienermeisje en zet tieners ertoe aan zich uit te kleden Wouter Hertogs

10 juni 2020

17u19 0 Liedekerke Een twintiger uit Liedekerke riskeert 18 maanden cel met uitstel omdat hij drie jonge tienermeisjes via het internet ertoe had aangezet om zich voor de webcam uit te kleden en te betasten. De jongeman gebruikte daarvoor een vals profiel, waarbij hij zich zelf voordeed als een ander tienermeisje.

De eerste feiten vonden in 2014 plaats toen de moeder van een tienjarig meisje in Nederland erachter kwam dat haar dochter seksueel getinte gesprekken had via Skype. De gesprekspartner van het meisje had haar benaderd via een game-website en haar vervolgens via Skype gevraagd zich uit te kleden. De moeder diende klacht in en het onderzoek leidde naar de jonge twintiger. Die bekende dat hij gebruik had gemaakt van de computers van een centrum voor jongeren met een verstandelijke beperking om de feiten te plegen.

In 2015 deden gelijkaardige feiten zich voor met een 12-jarig meisje en ook ditmaal kwamen de speurders terecht bij dezelfde jonge twintiger. Die bekende opnieuw en beloofde dat hij begeleiding zou zoeken. Enkele maanden later dook echter een nieuw slachtoffer op. “Ditmaal had het meisje meer weerstand geboden tegen zijn verzoeken en had hij haar bedreigd en afgeperst”, aldus het parket.

De verdediging wees erop dat de jongeman zelf kampte met een verstandelijke beperking en een zeer moeilijke jeugd had gekend. Zo zou hij door zijn ouders verwaarloosd zijn en door een stiefbroer seksueel misbruikt zijn.“Hij heeft wel al 6 jaar vast werk in een beschutte werkplaats”, klonk het. Uitspraak op 22 juli.