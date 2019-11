Man die huizen bekijkt blijkt geseind te staan en mag na verhoor beschikken Tom Vierendeels

25 november 2019

15u29 0 Liedekerke De lokale politie heeft een man opgepakt die nogal overmatig geïnteresseerd was in de huizen in de Stationsstraat. Bij verdere controle bleek de man geseind te staan in een lopend onderzoek. Hij werd verhoord, maar mocht nadien terug beschikken.

Een alerte inwoner alarmeerde donderdagochtend rond 4 uur de politie toen hij vaststelde dat een man huizen aan het bekijken was in de buurt van de Stationsstraat. Een patrouille snelde ter plaatse en kon de verdachte aan de hand van de gedetailleerde persoonsbeschrijving aantreffen. Bij de identiteitscontrole bleek de man geseind te staan omdat hij verhoord diende te worden in een onderzoek van het parket Waals-Brabant. Na verhoor mocht de man opnieuw beschikken.