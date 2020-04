Maïté heeft een belangrijke vraag voor Maxime: “Wil jij peter worden?” Amber Gys

05 april 2020

14u39 1 Liedekerke Maïté Bernardi (30) uit Liedekerke heeft een dringende vraag voor haar broer Maxime... Ze schakelde onze redactie in om haar vraag op een originele manier over te brengen. “We wensten eigenlijk dat Maxime de boodschap live op de televisie zag.”

Het originele plan was om een spandoek uit te rollen in de tuin met de boodschap voor Maxime. “We hadden ons aangemeld om de VTM-helikopter te laten overvliegen. Maar daar stootten we op een probleem, want de helikopter vloog niet over ons gebied. Vandaar plan B, de krant inschakelen!

Maxime (27) is hoofdverpleger op een corona-afdeling van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. De maag-en darm dienst waar hij origineel werkte, veranderde door de coronacrisis in een corona-afdeling. Om hem tijdens deze drukke en moeilijke weken een extra hart onder de riem te steken heeft zijn zus Maïté een belangrijke vraag. “Maxime, wil jij peter worden?” Maïté is namelijk zwanger van een meisje Mona en zal binnen drie maanden bevallen. “We waren al van plan om het aan hem te vragen. Hij werkt de laatste weken heel hard, 14 uur per dag en 7 op 7 en we wouden hem via deze oproep een extra hart onder de riem steken.

Dus, Maxime, wil jij peter worden van Mona?

Hieronder haar oproep:



