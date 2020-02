Maar één auto geparkeerd op parkeerstrook... En net daarop valt een boom Tom Vierendeels

09 februari 2020

13u40 18 Liedekerke Langs de Affligemsestraat in Liedekerke is een boom omgewaaid. Enkele takken kwamen daarbij op een geparkeerde auto terecht. Het was opmerkelijk genoeg de enige geparkeerde auto op de parkeerstrook naast het bosje.

De boom ging tussen het station en het kruispunt met de Muilenstraat tegen de vlakte en versperde het voetpad volledig. Enkele takken kwamen ook op een geparkeerde auto terecht, overigens de enige die op de parkeerstrook geparkeerd stond. De schade bleef gelukkig wel beperkt. Een ploeg van de lokale politiezone TARL kwam ter plaatse om enkele takken die het verkeer richting Liedekerke-centrum hinderden te verwijderen. Brandweer of technische dienst zullen vermoedelijk later de stoep vrijmaken. Voor het autoverkeer is geen hinder meer.