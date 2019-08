Lokaal talent, Vlaamse muziek en tributeband zorgen voor geslaagde Parkconcerten Tom Vierendeels

03 augustus 2019

16u01 0 Liedekerke De tweede editie van de Liedekerkse Parkconcerten van dit jaar was een sfeervolle editie. Vlaamse muziek, lokaal talent en een tributeband brachten een perfecte mix voor een geslaagde avond in het Warandepark.

Sam Gooris mocht om 19 uur al de spits afbijten op het podium in het park. Zoals altijd gaf hij zich volledig terwijl hij al zijn verschillende hits bracht. Na hem mocht de lokale groep karmasuits het podium bestijgen. Afgesloten werd er met Bono en de zijnen. Althans, daar leek het op. U2be – The Belgian U2 Experience deed haar uiterste best om het als tributeband te laten uitschijnen dat U2 zelf naar het centrum van de gemeente werd gehaald.

De volgende editie -en meteen ook de laatste van dit jaar- staat gepland op vrijdag 30 augustus. Opnieuw ambiance verzekerd want dan staan Bram & Lennert, Fifties Fever en The Squad geprogrammeerd. Inkom is zoals gewoonlijk gratis.