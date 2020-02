Lintje onder water doorgeknipt om zwembad voor vijfde keer plechtig te openen Tom Vierendeels

02 februari 2020

18u13 0 Liedekerke Het gemeentebestuur heeft het Liedekerkse zwembad plechtig geopend. Dat gebeurde op originele wijze door het lintje onder water met duikflessen op de rug door te knippen. Het is overigens al de vijfde officiële opening over een periode van veertig jaar.

Sportfunctionaris Pieterjan Van Steendam, algemeen directeur Marc Mertens en burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) gingen op nogal atypische manier te werk om het zwembad officieel te openen. Dankzij de Liedekerkse duikschool DIOS (Duiken Is Onze Sport red.) kon het trio het lintje plechtig onder water doorknippen terwijl een hemd en stropdas niet ontbraken. De heropening vond plaats nadat het zwembad voor negen maanden de deuren had gesloten voor een grondige renovatie. Dankzij een subsidie van Sport Vlaanderen kwam er een nieuwe gevel, werd de isolatie verbeterd, kwam er een nieuw dak en werd het betonrot aangepakt. Het bestuur is hoopvol dat het zwembad nu nog dertig jaar mee kan.

Het is overigens al de vijfde officiële opening. De eerste plechtige opening vond plaats in 1980, maar vijf jaar later nam de provincie het zwembad over met een nieuwe officiële opening tot gevolg. De derde opening vond plaats in 2003 toen de gemeente het zwembad overnam van de provincie. Na een grondige renovatie in 2010 werd in Heuvelkouter voor de vierde keer een lintje doorgeknipt. Momenteel telt het zwembad 120.000 bezoekers waarvan er 45 procent uit Liedekerke zelf komen. Veertig procent komt uit buurgemeenten Affligem en Denderleeuw. De overige 15 procent komt zelfs vanuit Ninove en Aalst naar Liedekerke.