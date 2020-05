Liedekerkse markt wordt in drie gesplitst: “Elk deel krijgt aparte in- en uitgang” Tom Vierendeels

18 mei 2020

19u39 24 Liedekerke De Liedekerkse markt zal zaterdag op drie verschillende pleinen in het centrum doorgaan. Dit om de social distancing tussen bezoekers zo veel mogelijk te kunnen waarborgen. Er wordt ook heel wat personeel ingezet om alles in goede banen te leiden.

Vanaf vandaag mogen gewone markten opnieuw doorgaan, maar het aantal kramen moet wel beperkt worden tot vijftig. In Liedekerke zaten ze voor de crisis op zaterdag wekelijks nipt boven dat aantal, maar vrijwel elke marktkramer zal vanaf zaterdag een plaatsje hebben in het centrum van de gemeente. “We verdelen de markt over drie verschillende pleinen”, zegt Marktschepen Patrick Asselman (Open Vld). “Op het Gemeenteplein komen de kramen die verse voeding verkopen zoals charcuterie, vis enzovoort. Daar moet er meer aandacht naar veiligheid gaan. Op de kleinere parking op de hoek van de Warandestraat en naast de opticien komen marktkramers die bloemen, planten, groenten en fruit aanbieden. Tot slot krijgen verkopers van textiel en lederwaren een plaats op de parking achter de kerk.” Zowel vandaag als morgen worden volop opmetingen gedaan om dit plan vorm te kunnen geven.

Voornaamste aandachtspunt bij dit plan is dat bezoekers zo veel mogelijk afstand van elkaar kunnen houden. “Daarom zullen er ook geen marktkramen in de Stationsstraat staan”, weet Asselman. “In de winkels daar moet ook afstand gehouden worden, met mogelijke wachtrijen tot buiten. Dan lukt het niet meer om de afstand op de markt te behouden. Daarom hebben we ervoor gekozen geen kramen in de winkelstraat te plaatsen.”

Stewards

Het zal ook niet mogelijk zijn om als bezoeker te gaan en staan waar je wil. “Bezoekers zullen per deel een traject moeten volgen”, vervolgt de schepen. “Er worden in- en uitgangen voorzien. Nu zaterdag zal ik samen met onze gemeentewachten, verschillende ambtenaren, misschien ook andere leden van het schepencollege en agenten van de politiezone TARL aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Er zal dus op toegezien worden dat iedereen zich aan de regels houdt. Iedereen krijgt ook een flyer met daarop de maatregelen waar iedereen zich aan moet houden of zaken die minstens worden aangeraden. We voorzien ook voldoende ontsmettingsmiddelen. Mondmaskers voor de bezoekers zijn niet verplicht, maar we raden het wel aan.”

50 marktkramers

Nog een regel: aan een hamburger- of wafelkraam mag je niet blijven staan. Een hamburger dien je dus mee te nemen of op te eten tijdens het wandelen. “We hebben in Liedekerke wekelijks iets meer dan vijftig kramen”, weet Asselman. “Het grootste deel zijn zij met een abonnement die er elke week staan. Zij hebben uiteraard voorrang en we kunnen vrijwel iedereen een plaats geven. De ‘risico’s’ zoals wij ze noemen, marktkramers die pas op het laatste moment beslissen, kunnen we voorlopig echt geen plaats geven.”

Toiletten

De uren van de markt blijven voorlopig ongewijzigd. Dat wil zeggen dat er vanaf 5 uur opgesteld mag worden en rond 13 uur moet iedereen vlot de markt beginnen verlaten. “Het was de afgelopen dagen geen gemakkelijk karwei om alles geregeld te krijgen”, besluit Asselman. “Maar we geven toch zowat alle marktkramers op deze manier een kans. Naast iedereen een plaats geven, wat al niet eenvoudig is met sommige kramen van dertig meter lang, moet er ook extra voorzieningen voor elektriciteit voorzien worden. Daarvoor doen we een beroep op Jacky Delcour. Sanitair voorzien we ook, maar alleen voor de marktkramers aangezien de horeca gesloten is. Het wordt een test zaterdag en we zien hoe het loopt. Als er verbetering kan aangebracht worden dan zal dat de week nadien zeker gebeuren.”