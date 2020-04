Liedekerkse duiven moeten aan de pil Tom Vierendeels

30 april 2020

17u03 0 Liedekerke De duiven in de kerktoren in het centrum van Liedekerke moeten aan de pil. Dit om het risico op onaangename verrassingen voor bezoekers te verminderen. Er wordt een gespecialiseerde firma aangesteld om de situatie op te volgen.

Tijdens de jongste virtuele gemeenteraad werd het aanstellen van een firma om de duivenpopulatie in te dijken aangesteld. “Zoals dat bij heel veel kerken het geval is hebben wij ook tal van duiven in de toren van Sint-Niklaaskerk zitten”, verduidelijkt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). “Dat veroorzaakt soms onaangename verrassingen voor mensen die de kerk willen ingaan. Daarom gaan we een firma aanstellen die voeding zal voorzien met zeg maar ‘de pil’ in verwerkt. De betrokken firma zal de situatie dan opvolgen. Er komt ook een politiereglement dat het voederen van de duiven door bijvoorbeeld het gooien van brood verboden wordt. Anders heeft het werk van de aangestelde firma geen nut.”