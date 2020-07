Liedekerke verplicht mondmaskers op de zaterdagmarkt Amber Gys

24 juli 2020

16u09 0

Vanaf zaterdag 25 juli is het dragen van een mondmasker verplicht op de zaterdagmarkt in Liedekerke. Langs de verschillende toegangswegen zullen affiches hieraan herinneren en worden ontsmettingsflesjes voorzien. De politie zal controle uitvoeren op het volgen van de regels. De gemeente vraagt aan de marktbezoekers om hun bezoek zo kort mogelijk te houden, afstand te bewaren en niet te blijven staan, tenzij het is om hun aankopen te doen. Wie het mondmasker nog niet is gaan afhalen, kan dit nog steeds doen in De Loods (Pamelsestraat 179), elke werkdag tussen 09.00 en 16.00 uur of het federaal mondmasker in de apotheek.