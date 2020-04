Liedekerke rekent op federale regering voor aankoop mondmaskers: “Waarom hebben we die anders?” Tom Vierendeels

21 april 2020

18u54 0 Liedekerke Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) is geen voorstander om gemeenten en steden zelf te laten voorzien in mondmaskers voor eigen inwoners. Hij vreest dat leveranciers hun prijzen anders zullen opdrijven en er veel verwarring zal ontstaan. “Een taak voor de federale regering”, vindt hij.

Steekproefsgewijs luisterden we bij verschillende Vlaamse burgemeesters of zij plannen hebben om los van een federale beslissing mondmaskers en/of andere beschermingsmiddelen aan te zullen kopen voor de inwoners. Dat blijkt in Liedekerke voorlopig niet het plan te zijn. “Een taak voor de federale regering”, oordeelt Van Linthout. “We zijn dan ook in blijde verwachting van hun beslissing. Dat deze crisis zich ging voordoen konden ze niet weten, maar ze beslissen nu zelf volledig wanneer bepaalde maatregelen afgezwakt worden. Als ze oordelen om bijvoorbeeld de scholen te openen, dan moeten ze ook voorzien in de nodige maatregelen zoals mondmaskers tegen die datum. Wij kunnen de maskers uiteraard wel verdelen. De federale regering heeft op dit moment alles zelf volledig in de hand.”

De burgemeester vreest anders ook prijsstijgingen en verwarringen. “Je zit met een markt van vraag en aanbod”, verduidelijkt hij. “Als er zoveel verschillende grote bestellingen komen zal de prijs stijgen. Wat ga je daarnaast met scholen doen als er leerlingen uit een gemeente die geen mondmaskers verdeelde zitten? Tot slot merk ik ook dat het plots per opbod gaat: de ene burgemeester voorziet er één per inwoner, de andere twee en de volgende gaat voor drie.”

Maar wat als gemeenten toch zelf voor hun eigen inwoners moeten instaan? “Dan zullen wij dat ook wel doen”, verduidelijkt Van Linthout. “We gaan niet achterblijven als een eilandje. Maar dan vraag ik mij af waarom we een federale regering nodig hebben. Dan kunnen ze evengoed hun ‘jobke’ opzeggen en de macht aan de burgemeesters geven.”