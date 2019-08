Liedekerke ondertekent motie van plattelandsgemeenten tegen Mobiscore niet: “Zien ons niet als plattelandsgemeente” Tom Vierendeels

17u06 0 Liedekerke In tegenstelling tot eerdere communicatie dringt Liedekerke niet aan tot een afschaffing van de Mobiscore. Het ging om een motie van twee gemeenten waarin de Vlaamse overheid om meer steun gevraagd wordt. 21 Vlaamse gemeentebesturen zouden die ondertekend hebben, waaronder Liedekerke. Dat blijkt dus niet het geval.

Begin juli berichtte Belga dat 21 Vlaamse gemeentebesturen een moto ondertekend hadden waar in ze bij de Vlaamse overheid aandringen op meer steun voor plattelandsgemeenten. De gemeenten eisten in de motie ook dat de Mobiscore onmiddellijk werd ingetrokken. Dat laatste is een instrument van de Vlaamse overheid dat berekent hoe duurzaam je woning gelegen is. Als een intrekking niet kan, vroegen ze een aanpassing van de parameters omdat die teveel toegespitst waren op wonen in de stad. Hierdoor krijgt iedereen op het platteland automatisch een slechte score. Daarnaast vroegen de gemeenten meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten, overheidsondersteuning bij dorpskernversterking en oplossingen voor sociale verdringing. Daarnaast waren de gemeenten vragende partij voor een flankerend beleid op maat van het platteland met beter openbaar vervoer, nieuwe mobiliteitsvormen en een ruimtelijke beleid met duurzame ontwikkelingsmogelijkheden.

Eerder verstedelijkt

Het ging om een initiatief van Linter en Glabbeek. Negentien andere gemeenten zouden die begin juli al ondertekend hebben, waaronder Liedekerke. “Maar dat klopt niet”, liet burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) toen al weten. “Of al dan niet ondertekenen moet nog beslist worden op het college van juli. Iets te voorbarig dus.” En intussen is er ook duidelijkheid. “Het college heeft beslist om niet mee te doen aan de actie die door plattelandsgemeenten werd ingediend”, laat Van Linthout weten. “Liedekerke beschouwt zich niet als een plattelandsgemeente gezien het eerder verstedelijkt karakter. Het is dan ook jammer dat er gecommuniceerd werd dat Liedekerke dit wel ondertekend zou hebben.”