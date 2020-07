Liedekerke heeft gevarieerd vrijetijdsaanbod klaar voor nieuw seizoen tussen september en juni Tom Vierendeels

29 juli 2020

14u03 0 Liedekerke Corona of niet, de dienst Vrije Tijd heeft niet stilgezeten en een coronaproof aanbod voor activiteiten, festiviteiten en voorstellingen in GC Warande uitgewerkt. Gezien de jongste ontwikkelingen valt natuurlijk af te wachten of bepaalde activiteiten kunnen doorgaan en onder welke omstandigheden dat zal zijn.

Onder de noemer UiTin1770 is een goedgevuld programma uitgewerkt voor de periode van september tot juni, het komend vrijetijdsseizoen. Grote opener van het seizoen is het alom bekende Ninoofse duo Bram & Lennert. Zij staan op zaterdag 12 september op de planken van GC Warande. Of dit een volledige show met liveband wordt of een intiem, maar gezellig optreden met de twee Ninovieters wordt valt nog af te wachten hoe de situatie evolueert. Tickets voor deze show worden alvast te koop aangeboden. Voor andere voorstellingen zal je vanaf 22 augustus om 10 uur tickets kunnen kopen. Een greep uit het aanbod: boekenkaftdagen, onthaaldag nieuwe inwoners, Kermis Opperstraat, William Boeva, infosessie over veiligheids- en gezondheidsapps, Bert Gabriëls, Poëzie aan de Dender, Repair Café, plogging met de Mooimakers, voorstellingen van Jong Motoen en nog veel meer.

Het volledige aanbod voor de komende maanden is terug te vinden op de website van de gemeente Liedekerke. Wie wil kan via de site ook de handige seizoensbrochure thuis laten brengen met de post.