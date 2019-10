Liedekerke grijpt naast zowel Rand- als Denderfonds: “Maar we kampen wel met dezelfde problemen als de 23 gemeenten die er wél geld voor krijgen” Tom Vierendeels

30 oktober 2019

14u51 2 Liedekerke Het gemeentebestuur gaat in samenspraak met de oppositie de Vlaamse regering extra middelen vragen om tegemoet te komen aan fenomenen zoals migratie, armoede en werkloosheid. De brief naar de betrokken ministers wordt uitgestuurd omdat de gemeente naast zowel het Rand- als het Denderfonds grijpt. “De problematiek daar stelt zich ook hier, maar wij blijven met lege handen achter”, is de algemene opvatting.

Alle fracties uit de gemeenteraad (CD&V, Open Vld, sp.a, N-VA en Vlaams Belang) zullen een brief ondertekenen die verzonden wordt naar de bevoegde ministers van de Vlaamse regering. Daarin wordt meer informatie gevraagd over het niet ontvangen van financiële middelen om grootstedelijke problematieken aan te pakken. Liedekerke wordt ingesloten door gemeenten die daarvoor wel geld ontvangen uit het Randfonds en het net opgerichte Denderfonds. De grootstedelijke problematieken hebben vooral betrekking op fenomenen zoals migratie, armoede en werkloosheid. Liedekerke kampt, net als enkele andere gemeenten uit de blinde vlek, eveneens met deze problemen maar blijft dus achter met lege handen.

Exclusief voorbehouden

Het was Katia Segers (sp.a), titelvoerend schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger, die eerder al de kat de bel aanbond en het punt naar voor bracht op de gemeenteraad van oktober. “De middelen blijven exclusief voorbehouden voor de negentien gemeenten van de Rand en de amper vier gemeenten in de Denderstreek”, klinkt het. “Andere gemeenten zoals Liedekerke, Ternat en Haaltert staan echter voor dezelfde grote uitdagingen met vergelijkbare armoede- en werkloosheidscijfers, aantal inwoners geboren buiten de Europese Unie enzovoort.”

Erkennen als centrumregio

Segers vroeg hierover al meer uitleg aan Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) in de commissie Vlaamse Rand in het Vlaams parlement. “Het voorziene budget voor De Rand bedraagt 4 miljoen euro voor 2020”, zegt Segers. “Dat is niet voldoende om de historische achterstand aan te pakken. We blijven dan ook pleiten om de regio Halle-Vilvoorde te erkennen als centrumregio. Zo kunnen op structurele wijze en met de nodige budgetten uitdagingen aangepakt worden en dus niet enkel in de 19 randgemeenten. Hierdoor vermijden we ook dat gemeenten die buiten het Vlaamse Rand- en Denderfonds vallen met ongelijke wapens dezelfde strijd moeten voeren.”

Beleefde brief

Oppositieraadslid Berdien Van Den Abeele (N-VA) vindt de bezorgdheden van Katia Segers terecht, maar had wel een bedenking. “Terwijl je geld gaat vragen om problemen aan te pakken die door verstedelijking veroorzaakt worden, werk je die verstedelijking wel in de hand”, sprak ze tot het bestuur. “Het station bijvoorbeeld. Een heel mooi project en we zijn er niet tegen, maar het trekt wel extra pendelaars aan waardoor er extra woningen komen in Liedekerke.”

Burgemeester Steven Van Linthout (CD&V) gaf uiteindelijk aan een sterk signaal te willen geven door middel van een beleefde brief, los van partijkleuren. “We willen ze zo uitnodigingen tot een gesprek om hierover in dialoog te kunnen gaan”, sprak hij. Als antwoord op vraag van Berdien gaf hij nog aan om dit onderwerp verder te bespreken met de collega-burgemeesters binnen het Toekomstforum Halle-Vilvoorde.