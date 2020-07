Liedekerke- en Hertigembos moeten groter en rijker worden om dieren te lokken: “Een wolf verwachten we niet, maar everzwijnen zijn mogelijk” Tom Vierendeels

13 juli 2020

17u00 0 Liedekerke “Onze droom is dat Liedekerke- en Hertigembos honderd hectare groter worden, maar twintig à veertig hectare de eerste vijf jaar moet mogelijk zijn.” Verschillende instanties, verenigingen en overheden zijn een samenwerking aangegaan om het aantal dieren en planten in de twee bossen te vergroten en de gebieden toegankelijker te maken. Het project kreeg de naam Plan Steenuil en die naam is niet toevallig gekozen.

In navolging van Plan Boommarter rond het Hallerbos en Plan Vliegend Hert in Sint-Genesius-Rode is nu ook Plan Steenuil opgestart in Ternat en Liedekerke. De gemeenten Liedekerke en Ternat, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Natuurpunt-afdelingen Liedekerke en Ternat en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) slaan voor dit project de handen in elkaar om werk te maken van meer natuur. “Enerzijds willen we de kwaliteit verhogen door beheerswerken uit te voeren en zo tot bosomvorming te komen”, vertelt Dries Desloover, verantwoordelijke gebiedsgerichte werking bij het ANB. “Maar daarnaast zal er ook aan bosuitbreiding gedaan worden. Momenteel zijn het Hertigem- en Liedekerkebos tweehonderd hectare groot, maar de komende vijf jaar moet een uitbreiding met tien tot twintig procent wel mogelijk zijn. Dat hangt vooral af van welke gronden vrijkomen en vervolgens aangekocht kunnen worden door het ANB of Natuurpunt. We dromen op lange termijn van een gebied dat 300 hectare groot is.”

Nieuwe toegangsweg

Het ANB zal ook beide bossen toegankelijker moeten maken om inwoners nauwer te betrekken bij natuur in de buurt. Een eerste stap is alvast gezet met een gloednieuwe toegang naar het bos via de achterzijde van de site waar de Civiele Bescherming gelegen was. Tot voor kort was het niet mogelijk om via daar in het bos te geraken terwijl nu door Pro Natura een mooi pad werd aangelegd. Fietsers, mountainbikers en ruiters zijn daar evenwel niet welkom. De gemeente hoopt een deel van die site te kunnen aankopen om dan die parking open te stellen voor onder meer de bezoekers van het Liedekerkebos.

Zeldzame diersoorten

Het Regionaal Landschap geeft deze projecten telkens de naam van koesterburen, diersoorten die in de streek nog voorkomen, of waarbij gestreefd wordt dat ze terug zullen komen. De naam ‘Plan Steenuil’ is in dit geval dan ook niet toevallig gekozen. In en rond het Pajottenland bevindt zich de dichtste populatie van deze dieren ter wereld. Bedoeling is dus die populatie te versterken, maar ook die van de eikelmuizen, vleermuizen, hazelwormen en kamsalamanders. Die laatste is overigens lokaal met uitsterven bedreigd. “Daarnaast bevinden zich hier verschillende vinken, zeldzame vlindersoorten, vossen en onvoorstelbaar veel reeën”, weet Desloover. “Een wolf zullen we hier niet onmiddellijk vinden, maar everzwijnen zouden hier zeker kunnen gedijen en zijn zelfs deze richting al aan het uitkomen.”

Het plan past binnen de doelstelling van de Vlaamse regering om 4.000 hectare extra bos aan te leggen. Plan Steenuil zelf loopt van 1 juli 2020 tot minstens 2025.