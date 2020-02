Leerlingen van Academie stellen tentoon in kader van Jeugdboekenmaand Tom Vierendeels

23 februari 2020

15u53 0 Liedekerke De Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten Liedekerke (ABAK) houdt een tentoonstelling in de bib en de academie in het kader van de Jeugdboekenmaand. Het thema van die laatste is dan ook niet toevallig ‘Kunst’.

“Kunst! Een Jeugdboekenmaand-expo met de grote K.” Zo wordt de expositie omschreven. De leerlingen van de eerste, tweede en derde graad maken kunstwerken die tentoongesteld zullen worden in de bibliotheek en in Galerie Transit 1770. “We hebben het over hoe kunst fantasie triggert”, luidt het. “Over waarnemen en voelen. Over kunst als middel om iets uit te drukken. Kunst zet iets in beweging en trekt verbeelding op gang. Het roept een gevoel op en zet je aan het denken.”

De expo loopt van 5 maart tot 27 april. De bib in de Warandestraat is te bezoeken tijdens de gewone openingsuren. Galerie Transit 1770 dat zich op de het gelijkvloers van de academie in de Opperstraat bevindt is bezoeken tijdens de openingsuren van de academie.