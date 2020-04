Leerkrachten Go! Atheneum maken filmpje met ‘lockdowntips’ Tom Vierendeels

20 april 2020

10u55 4 Liedekerke Het Go! Atheneum Liedekerke heeft een ludiek filmpje gemaakt waarin de leerkrachten tips geven om de coronaperiode door te komen.

Van tijdig opstaan tot een degelijke planning maken en helpen in het huishouden of ontspannen. Niets werd vergeten door het Atheneum. De leerkrachten maakten zelf in hun kot filmpjes waarin de ‘lockdowntips’ worden uitgebeeld.