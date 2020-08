Lea Depril, eerste vrouwelijke schepen van Liedekerke, overleden op 89-jarige leeftijd Tom Vierendeels

09 augustus 2020

16u18 0 Liedekerke In haar thuisgemeente Liedekerke is ereschepen en gewezen onderwijzeres Lea Depril op 89-jarige leeftijd overleden. Depril was tussen 1977 en 2006 politiek actief in Liedekerke waarbij ze ook verschillende jaren schepen was. Opmerkelijk daarbij: ze was de eerste vrouwelijke schepen van de gemeente.

Depril overleed op 1 augustus na ziekte. Ze werd op 31 mei 1931 geboren in Teralfene, maar trok later dus naar Liedekerke waar ze naast haar job als onderwijzeres ook voor een politieke carrière ging. Ze sloot zich aan bij de toenmalige CVP en raakte in 1976 verkozen waardoor ze in januari 1977 aan de slag ging als gemeenteraadslid. Dat bleef ze tot december 2006. Tijdens die periode schopte ze het ook van januari 1989 tot december 2000 tot schepen voor leefmilieu en was zo ook de eerste vrouwelijke schepen van Liedekerke. Ze maakte ook deel uit van de politieraad. “Het sorteren van afval en de gescheiden inzameling werden door haar ingevoerd”, laat de gemeente weten. “Ook de aanplantingen langs de Sportlaan was één van haar eerste projecten.”

In 2006 werd duidelijk dat ze net als zeven anderen de gemeenteraad diende te verlaten waarvoor in januari 2007 een afscheid georganiseerd werd tijdens de gemeenteraad. Depril zelf kon hierbij helaas niet aanwezig zijn omdat ze het slachtoffer was geworden van een ongeval in de Warandestraat en thuis nog herstelde van haar verwondingen. Het politiek afscheid was er dus eentje met een stevige domper.

Echtgenoot

Haar echtgenoot Ben Van Lijsebeth, die in 2016 op 88-jarige leeftijd overleed, was ook geen onbekende in de gemeente. Hij lag als leraar aan de basis van de vervlaamsing van het Sint-Gabriëlinstituut en was naast auteur, regisseur en muzikant ook directeur van de avondschool van Sint-Gabriël.

Depril laat onder andere vier kinderen, zeven kleinkinderen en acht achterkleinkinderen na. Gezien de huidige coronamaatregelen vindt het afscheid plaats in familiekring. “Het voltallige gemeentebestuur wenst de familie en vrienden van Lea haar deelneming te betuigen”, laat de gemeente nog weten.