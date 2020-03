Laat je niet stoppen door de gesloten sportscholen: Riet en Tessa zorgen voor live sportlessen via Facebook en Youtube

Tom Vierendeels

18 maart 2020

15u17 3 Liedekerke Dansclubs, fitnesszaken en sportzalen hebben noodgedwongen of uit eigen overweging de deuren gesloten. En dus is iedereen op zichzelf aangewezen om toch nog wat beweging te hebben. Maar dat is buiten Tessa Nieuwlandt van Fundance en Riet Stockmans van Helicon gerekend. Zij geven live op sociale media en YouTube danslessen of groepslessen. Honderden mensen keken de afgelopen dagen al mee.

Tessa, die sport- en groepslessen geeft bij Fundance in Liedekerke, Herne en Dilbeek, startte maandagavond met een live-uitzending op Facebook. “Met kinderdans bij hebben we in totaal een vijfhonderdtal leden”, zegt ze. Zelf werkt ze in het onderwijs en de live sportlessen komen erbij nadat ze overdag instaat voor de opvang op school. “Maar die leden kunnen dus niet meer naar de lessen komen. Toch is het belangrijk dat we blijven bewegen en de energie eens kwijt kunnen. Daarom zal ik, of iemand anders van de lesgevers, elke dag enkele oefeningen doen.”

“We focussen ons voornamelijk op fatburning, zumba en BBB. De uitzending start op weekdagen telkens om 20 uur. Op zaterdag is er vanaf 9.15 uur tot rond de middag kinderdans. De filmpjes komen ook terecht op het YouTube-account van Fundance. Zowel leden als niet-leden kunnen dus bewegen en het maakt niet uit of er nu honderd of vijfhonderd mensen aan het kijken zijn. Ik denk dat het gevoel van samenhorigheid ook fijn is: je weet dat nog andere mensen ook aan het volgen zijn en aan het sporten zijn.” De praktische kant wordt nog verder uitgewerkt. “Want het is allemaal nieuw natuurlijk”, klinkt het. “Maandag was ik zowel op Facebook als op Instagram live, maar de verbinding bleek niet al te goed. Deze week zal er dus ook verder uitgezocht worden hoe we alles zo vlot mogelijk kunnen laten verlopen. Er waren de eerste keer wel al meer dan honderd mensen aan het volgen en daar ben ik zelf van geschrokken.”

Danslessen via Facebook en YouTube

Afzonderlijk van Tessa startte ook Riet Stockmans, dansjuf bij Helicon, afgelopen weekend met live danslessen. “Het was een zot idee om het eens te proberen en ik dacht dat het geen succes ging zijn, maar intussen belden al verschillende scholen en verenigingen of ze de filmpjes mogen delen”, vertelt ze. “Ook rusthuizen lieten al weten dat de bewoners in de mate van het mogelijke meedoen. Ik doe dit zodat iedereen thuis toch in beweging kan blijven en ook zodat de kinderen hun gedachten kunnen verzetten.”

“Mijn eigen dochtertje panikeerde ook al een beetje door alle heisa en niet alle kinderen begrijpen waarom ze niet naar school mogen. Om hen dat allemaal te laten vergeten, kunnen ze dus ’s avonds twintig minuutjes dansen.” Riet gaat elke weekdag om 17 uur live. “Voornamelijk met kinderdans, maar dit gaan we waarschijnlijk uitbreiden”, vertelt ze. “We hebben met Helicon ook een YouTube-kanaal gemaakt en daarop komen bijvoorbeeld dansfilmpjes met linedance online voor de ouderen. Het niveau is niet hoog en iedereen kan snel mee inpikken.”

Bij de eerste video’s keken al ongeveer driehonderd mensen mee. “Gigantisch veel”, lacht Riet. “Echt waanzinnig. En ik krijg ook veel filmpjes terug van ouders die hun dansende kinderen filmden. Als we samen blijven dansen kunnen we zo de eenzaamheid toch wat verdrijven.”