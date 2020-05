Kwaliteit mondmaskers voldoet niet, dus biedt Liedekerke een tweede masker aan om over het eerste te dragen Tom Vierendeels

04 mei 2020

14u12 2 Liedekerke In Liedekerke is beroering ontstaan over mondmaskertjes die de gemeente gratis uitdeelt voor mensen die het openbaar vervoer gebruiken. Het gaat om een dun lapje stof waarvan velen denken dat ze geen enkel nut hebben. Dat staven ze met foto’s en filmpjes. De gemeente biedt nu iedereen een tweede maskertje aan om ze over elkaar te kunnen dragen.

De gemeente kon vorige week in allerijl nog een lading mondmaskertjes op de kop tikken. “We kregen het aanbod van een leverancier die ons al serieus uit de nood geholpen heeft met FFP3-maskers voor onze dokters”, verduidelijkt Steven Van Linthout (CD&V). “Veel tijd was er niet aangezien onze regering plotsklaps besliste dat iedereen op het openbaar vervoer verplicht eentje moet gaan dragen en er maar een week tijd was om alles te regelen. Het is nu net een item waar heel de wereld naar op zoek is dus veel aanbod is er niet. Bij die leverancier moest ik dan uiteindelijk de beslissing heel snel nemen en we hebben die aangekocht om het aan onze bevolking te kunnen aanbieden. De andere optie was gewoonweg niets doen. Het geeft iets van bescherming, maar we hebben nooit gezegd dat die maskers top of the bill zijn.”



De maskers konden vanaf donderdag afgehaald worden op drie locaties in de gemeente. Dat kan nog tot en met woensdag. Snel verschenen berichten op sociale media over de kwaliteit van de mondmaskers. Een vrouw plaatste een filmpje met haar dochter online. Daarop is te zien dat ze het lapje tegen een spiegel houden en met een verstuiver vloeistof op het mondmaskertje spuiten. Er blijft vervolgens een vochtige plek op de spiegel achter. “Ik stuur mijn dochter zo de bus niet op”, schrijft de vrouw. “Dat is om problemen vragen.” Ze stuurde het filmpje ook al door naar viroloog Marc Van Ranst om zijn mening te vragen.

De gemeente moest zich extreem diep schamen om dit überhaupt te durven aanbieden. Het is zelfs gevaarlijk, want er zijn mensen die geloven dat zo’n lapje echt bescherming biedt Reactie op sociale media

Een andere inwoonster geeft aan dat ze geen genoegen neemt met zo’n “vod” voor haar zoon waardoor ze zelf voor eentje zorgde. “Opnieuw de schaamte voorbij”, laat iemand anders weten. “De gemeente moest zich extreem diep schamen om dit überhaupt te durven aanbieden. Het is zelfs gevaarlijk, want er zijn mensen die geloven dat zo’n lapje echt bescherming biedt.” Er komen ook tegenberichten van mensen die aanhalen dat het goedbedoeld is van de gemeente en ze tevreden moeten zijn dat ze iets krijgen, verwijzend naar gemeenten die niets voorzien voor hun inwoners.

Tweede lapje

De gemeente kwam uiteindelijk op zaterdag met de reactie dat iedereen die er al eentje afhaalde recht heeft op een tweede maskertje om ze over elkaar te kunnen dragen. “We hebben er 1.300 aangekocht, dat wil dus zeggen dat we 650 mensen kunnen helpen”, vervolgt Van Linthout. “We snappen de bezorgdheid en daarom geven er nu twee als dubbele bescherming. Wie al eentje kwam afhalen en niet achter het tweede komt zal het overigens in de bus krijgen. Wij kunnen het alleen maar aanbieden en als iemand niet tevreden is kan die persoon zichzelf voorzien. Zo zijn er in de supermarkten nu beschikbaar of je kan er nog sjaal over dragen. Ministers en virologen geven in de media zelfs aan dat sjaals en bandanas voldoende zijn. Binnenkort kunnen we elke inwoners overigens een goedgekeurd en wasbaar mondmaskertje bezorgen. Daarover volgt later nog verdere communicatie.”