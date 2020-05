Kunstgrasveld wordt komende maanden vernieuwd Tom Vierendeels

08u39 3 Liedekerke Het kunstgrasveld achter het sportcomplex in Liedekerke zal in de loop van de komende maanden grondig vernieuwd worden. Alles moet klaar zijn voor de start van het nieuwe voetbalseizoen.

Voor de kostprijs van 291.804 euro exclusief btw zal de toplaag van het kunstgrasplein vernieuwd worden. “Dat moet om de twintig à vijventwintig jaar gebeuren”, weet burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). “Het plein is nu meer dan twintig jaar oud en is dus aan vernieuwing toe. De werken zijn nu gegund en kunnen dus starten. Het is de bedoeling dat alles klaar is voor de start van het nieuwe voetbalseizoen en momenteel zit alles daarvoor nog op schema. Er wordt ook uitgekeken naar een onderhoudscontract.”