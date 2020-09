Koerier betrapt die in het zwart werkt en een werkloosheidsuitkering ontvangt Tom Vierendeels

23 september 2020

14u42 1 Liedekerke De politiezone TARL heeft samen met de inspectiedienst van de Rijksdienst Sociale Zekerheid controles uitgevoerd in drie gemeenten van het grondgebied. Daarbij werden twee zwartwerkers betrapt. Een van hen werkte als koerier en kreeg ondertussen ook een werkloosheidsuitkering.

De agenten en de RSZ-inspecteurs trokken er afgelopen vrijdag samen op uit en voerden verschillende controles uit. Zo werden in Affligem twee koeriers gecontroleerd. Een van hen was niet aangemeld in de DIMONA-databank, wat betekent dat hij in het zwart aan het werken was. De RSZ stelde hiervoor een proces-verbaal op. Bovendien bleek de man ook een werkloosheidsuitkering te ontvangen. De andere koerier was wel met alles in orde.

In Liedekerke werd dan weer een werknemer van een kapsalon betrapt op zwartwerk. De politie zal bovendien nog verder onderzoek doen naar de woonsituatie van de man. Bij een tweede kapperszaak bleek alles in orde. Ook werden in beide zaken de coronamaatregelen netjes nageleefd. Nog in Liedekerke werd ook een controle op een bouwwerf uitgevoerd, maar ook hier werden geen inbreuken vastgesteld.

Tot slot kreeg een barbershop in Ternat inspecteurs over de vloer, maar ook hier werden geen inbreuken vastgesteld.