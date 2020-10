Kleutertjes Dol-Fijn maken hele voormiddag ritjes op eigen kindermolen: “Kermis Deppestraut is afgelast, maar dat houdt ons niet tegen” Tom Vierendeels

02 oktober 2020

13u21 3 Liedekerke Geen Kermis Deppestraut dit jaar en dus kunnen de leerlingen van de Liedekerkse scholen niet traditiegetrouw naar de kermis trekken. Maar daar wisten ze bij de gemeentelijke kleuterschool Dol-Fijn wel raad mee. “Als afsluiter van onze themaweek haalden we een kermismolen naar de speelplaats”, zegt directrice Izabel Van der Borght.

Het eerste weekend van oktober staat in de agenda van elke Liedekerkenaar met stip aangeduid voor de jaarmarkt en Kermis Opperstraat. Het coronavirus gooit dit jaar roet in het eten, waardoor het bestuur enkele weken geleden besliste om de festiviteiten niet door te laten gaan. “Maar we hadden de kermis wel als jaarlijks thema op de planning staan”, vertelt Van der Borght. “De afgelopen week hebben we frietjes gegeten, stond er een eendjeskraam op de speelplaats, hielden we een Vlaamse kermis en werd er popcorn gemaakt. Maar op vrijdagvoormiddag naar de kermis zelf trekken zat er dus niet in. Als wij niet naar de kermis kunnen, halen we kermis maar naar ons.”

Mét ticketjes

De school ging op zoek en vond een kindermolen die op de speelplaats werd geplaatst. “Het is een molentje dat plaats biedt aan acht kinderen”, gaat het verder. “Ze krijgen allemaal een ticket zoals bij een echte kermis dat ze voor de rit moeten afgeven. Ook de ‘flosj’ ontbreekt niet, een taak die ik met veel plezier uitvoer.”

De attractie stond de hele voormiddag paraat, zodat de kinderen elk verschillende keren op de molen konden zitten. Of een molentje permanent op de speelplaats laten staan een goed idee is? “Ik denk dat de kleuters dat heel tof zouden vinden, maar de juffen zullen waarschijnlijk op termijn zot gedraaid zijn”, lacht Van der Borght. “Maar het is alleszins een ideale afsluiter voor onze themaweek.”