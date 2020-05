Kinderen in kwetsbare situatie en anderstaligen ontvangen leuke pakketten aan huis Tom Vierendeels

14 mei 2020

10u38 6 Liedekerke Alle kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie ontvangen van de gemeente Liedekerke een rugzak vol speel- en knutselmateriaal. Daarnaast ontvangen anderstalige inwoners oefenpakketten Nederlands aan de deur. Het gaat om initiatieven om de integratie en het samenleven te bevorderen.

“Dankzij het pakket vol speel- en knutselmateriaal kunnen kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie zich op een zinvolle en leuke manier thuis bezighouden”, laat de gemeente weten. “Zo hebben ze naast de schoolopdrachten ook de kans om zich op een speelse en creatieve manier verder te ontplooien.” In totaal krijgen 109 kinderen tussen twee en veertien jaar zo’n pakket. De gemeentelijke diensten vullen de rugzak met een kleurboek, kleurpotloden, gekleurd papier, een lijmstift, stoepkrijt, een waterpistool en ballonnen. Afhankelijk van de leeftijd wordt het basispakket aangevuld met plasticine, strandballen, stickers, tattoos, een vangspel, springtouwen enzovoort.

De bibliotheek stelt daarnaast leespakketjes samen waarbij rekening wordt gehouden met het leesniveau van het kind. De ouders krijgen meer informatie mee over hoe het afhalen in de bibliotheek in zijn werk gaat. De pakketten worden door de maatschappelijk werkers van het OCMW en personeelsleden van de diensten vrije tijd en integratie en samen leven verdeeld.

Nederlandse taalpakketten

In het verlengde daarvan worden ook pakketten samengesteld om het Nederlands te oefenen. Het gaat om de deelnemers van de praatgroep die wekelijks samenkomen in het vrijetijdshuis. Die zijn al een tijdje niet meer kunnen samenkomen, maar er wordt op regelmatige basis een babbeltje via Whatsapp geslaan. De vaste deelnemers krijgen nu ook een pakket aan de deur met daarin onder andere de Wablieftkrant, een grote dobbelsteen en bijhorende opdrachten, (taal)spelletjes en oefeningen. Om de twee weken zullen de deelnemers een extra bundeltje in hun brievenbus ontvangen met telkens ook de Wablieftkrant bijgevoegd.