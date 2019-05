Katia Segers herverkozen als volksvertegenwoordiger (en dat is goed nieuws voor schepen Hans Eylenbosch) Michiel Elinckx

27 mei 2019

17u41 0 Liedekerke Met 6.869 voorkeursstemmen is Katia Segers (sp.a) opnieuw verkozen als volksvertegenwoordiger in het Vlaams parlement. Haar herverkiezing betekent ook dat schepen Hans Eylenbosch de legislatuur uit doet.

Sp.a behaalde in Vlaams-Brabant een slechte uitslag. Met een daling van twee procent zakt de socialistische partij onder de grens van de tien procent. Katia Segers kon met 6.869 voorkeursstemmen wel een goed resultaat neerzetten. Ze mag de komende vijf jaar opnieuw zetelen in het Vlaams parlement.

Geen twee uitvoerende mandaten

De herverkiezing van Segers heeft ook gevolgen voor Hans Eylenbosch. Aan het begin van de gemeentelijke legislatuur werd bekendgemaakt dat Segers de titelvoerend schepen was. Binnen sp.a geldt er een afspraak waarbij hun leden geen twee uitvoerende mandaten mogen combineren. Eylenbosch zou zeker tot aan de verkiezingen aan blijven, maar met dit resultaat zal hij het uitzitten tot aan het einde van de rit. “Dat was toch de afspraak. Ik blijf schepen binnen de gemeenteraad, Katia kiest voor een zitje in het Vlaams parlement”, bevestigt Eylenbosch.